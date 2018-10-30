Платини: "Надеюсь, Рафаэль Варан получит Золотой мяч"

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Платини: "Надеюсь, Рафаэль Варан получит Золотой мяч"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что в этом году Золотой мяч должен получить французский защитник "Реала" Рафаэль Варан.

"Надеюсь, Золотой мяч получит французский футболист. Мне несложно определить, кто им должен стать. Это Рафаэль Варан, который единственный выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом мира. Отличный игрок, и его результаты объективны. Всё остальное субъективно", - приводит слова Платини L'Equipe.

Рафаэль Варан вошёл в число 30 претендентов на Золотой мяч. Победитель будет определён 3 декабря.

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Комментарии
Фанат РМ

Мячик надо педику давать,а то плакать будет целый год

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kruton9000

Да, дайте ему Золотой мяч за шедевральный Эль Классико!

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Я

Упарили вы со своим элкалсико. Всего лишь одна игра за весь чемп, с громкой вывесклй. В апл каждые выходные есть громкая вывеска, потому что клубо не 2, а 6

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Хрыстя Пеналду

Получит белокожий француз, и имя ему Антуан!

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ВИКТОР

ух насмешыл

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