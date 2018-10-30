Платини: "Надеюсь, Рафаэль Варан получит Золотой мяч"
Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что в этом году Золотой мяч должен получить французский защитник "Реала" Рафаэль Варан.
"Надеюсь, Золотой мяч получит французский футболист. Мне несложно определить, кто им должен стать. Это Рафаэль Варан, который единственный выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом мира. Отличный игрок, и его результаты объективны. Всё остальное субъективно", - приводит слова Платини L'Equipe.
Рафаэль Варан вошёл в число 30 претендентов на Золотой мяч. Победитель будет определён 3 декабря.
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|10
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|10
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|6
|Реал Вальядолид
|10
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|Леванте
|10
|16
|8
|Хетафе
|10
|15
|9
|Реал Мадрид
|10
|14
|10
|Сельта Виго
|10
|13
|11
|Жирона
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Бетис
|10
|12
|14
|Валенсия
|10
|11
|15
|Эйбар
|10
|11
|16
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|17
|Вильярреал
|10
|9
|18
|Леганес
|10
|8
|19
|Райо Вальекано
|10
|6
|20
|Уэска
|10
|5