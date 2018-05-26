Платини: "Надеюсь, у ФИФА найдется совесть снять с меня дисквалификацию"

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Платини: "Надеюсь, у ФИФА найдется совесть снять с меня дисквалификацию"

Экс-президент УЕФА Мишель Платини надеется, что ФИФА отменит его дисквалификацию.

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию. В противном случае мои помощники предпримут необходимые действия для снятия отстранения" - приводят слова Платини российские СМИ.

Ранее с Платиин были сняты все обвинения в коррупции. | http://soccernews.ru

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