Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
Легенда французского футбола Мишель Платини высказался о том, у кого самые большие шансы выиграть Лигу Чемпионов в текущем сезоне.
"В этом турнире может произойти всё что угодно. Но я бы сделал ставку на "Ювентус". Они показали свою силу, пройдя "Атлетико", - приводит слова Платини La Gazzetta dello Sport.
В 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" сразится с "Аяксом", а в случае выхода в следующий раунд сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".
63-летний Платини выступал за "старую синьору" с 1982 по 1987 год и выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1984/85.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11