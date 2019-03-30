Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Легенда французского футбола Мишель Платини высказался о том, у кого самые большие шансы выиграть Лигу Чемпионов в текущем сезоне.

"В этом турнире может произойти всё что угодно. Но я бы сделал ставку на "Ювентус". Они показали свою силу, пройдя "Атлетико", - приводит слова Платини La Gazzetta dello Sport.

В 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" сразится с "Аяксом", а в случае выхода в следующий раунд сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

63-летний Платини выступал за "старую синьору" с 1982 по 1987 год и выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1984/85.

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