Платини назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"

1 Теги мишель платиникриштиану роналдулионель мессирафаэль варан

Платини назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"Легендарный французский футболист Мишель Платини назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч".

"В этом году "Золотой мяч" получит француз. Уже долгое время ведутся дебаты - Роналду или Месси? Но в этом году есть только один футболист, который выиграл Лигу Чемпионов и Чемпионат Мира: это Варан. Кроме того, он - отличный игрок, я бы проголосовал за него, результаты - единственная объективная вещь, все остальное - субъективно", - цитирует известного в прошлом футболиста goal.com.

Напомним,  Платини высказался о сравнении Мбаппе с Пеле. | soccernews.ru

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