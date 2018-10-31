Легендарный французский футболист Мишель Платини назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч".

"В этом году "Золотой мяч" получит француз. Уже долгое время ведутся дебаты - Роналду или Месси? Но в этом году есть только один футболист, который выиграл Лигу Чемпионов и Чемпионат Мира: это Варан. Кроме того, он - отличный игрок, я бы проголосовал за него, результаты - единственная объективная вещь, все остальное - субъективно", - цитирует известного в прошлом футболиста goal.com.

Напомним, Платини высказался о сравнении Мбаппе с Пеле. | soccernews.ru