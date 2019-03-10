Платини назвал негативные последствия от использования VAR

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Платини назвал негативные последствия от использования VAR
Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3).

"Я много лет защищал игроков, когда работал в УЕФА. То, что случилось в матче ПСЖ - "МЮ", подтверждает мои слова. Кимпембе отворачивался в том эпизоде, а мяч попал ему в руку. Он не играл рукой намеренно. Арбитр поступил правильно, назначив угловой, но затем ему посоветовали пересмотреть эпизод. Я считаю, что назначение 11-метрового за любое касание руки идет против духа футбола. Теперь футболисты будут специально бить по рукам защитников.

Я всегда был против VAR, так как давно уже понял, что по телевизору не всегда показывается правда", - приводит слова Платини Le Journal du Dimanche.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Сейчас набегут пидоры типа Пьяни или Мадрида и скажут:"Конечно,зачем ставить VAR, когда Реал сразу-же с ней вылетел,лучше пусть Перес и дальше покупает судей Реалу!"

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