Платини планирует вернуться в футбол

Экс-президент УЕФА Мишель Платини намерен побороться за новую должность.

Как сообщает L'Equipe, Платини хочет принять участие в выборах на должность главы Федерации футбола Франции, которые состоятся в 2020 году. Сейчас этот пост занимает Ноэль Ле Граэ.

7 октября этого года закончится срок действия дисквалификации Платини. Напомним, что он был отстранен от футбола из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

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