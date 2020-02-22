Платини: "Полиция пыталась найти у меня картину Пикассо, которую якобы мне подарил Путин"
Экс-глава УЕФА Мишель Платини рассказал об обыске в своем доме.
"Французская полиция пыталась найти у меня картину Пикассо. В британских СМИ говорилось, что мне ее якобы подарил Путин. Это невероятно. Это же просто чья-то выдумка", - приводит слова Платини France 24.
Ранее ходили слухи, что президент РФ Владимир Путин подарил Платини картину Пикассо, чтобы он проголосовал за Россию при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.
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|6
|3
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|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
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|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
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|3
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|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
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|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
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