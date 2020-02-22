Платини: "Полиция пыталась найти у меня картину Пикассо, которую якобы мне подарил Путин"

Экс-глава УЕФА Мишель Платини рассказал об обыске в своем доме.

"Французская полиция пыталась найти у меня картину Пикассо. В британских СМИ говорилось, что мне ее якобы подарил Путин. Это невероятно. Это же просто чья-то выдумка", - приводит слова Платини France 24.

Ранее ходили слухи, что президент РФ Владимир Путин подарил Платини картину Пикассо, чтобы он проголосовал за Россию при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018.

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