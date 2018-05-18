Платини рассказал, как ФИФА на ЧМ-1998 намеренно развела сборные Франции и Бразилии

Экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал о жульничестве ФИФА на мудиале 1998 года.

"Когда мы организовывали расписание, мы воспользовались маленькой хитростью: если Франция занимала первую позицию в своей группе, а Бразилия финишировала первой в своей, они не могли встретиться раньше финала.

Когда вы проводите домашний Чемпионат Мира, вы можете извлечь из этого выгоду. Как вы думаете, другие страны-организаторы не сделали бы тоже самое? Вы действительно так считаете? Каждый мечтал о финале Чемпионата Мира Франция - Бразилия" - приводит слова Платини Football Italia.

Напомним, что в финале ЧМ-1998 Франция разгромила Бразилию со счетом 3:0.

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