Платини считает, что "Барселоне" не хватило Пуйоля в матче с "Ливерпулем"
Экс-президент ФИФА Мишель Платини заявил, что с Карлесом Пуйолем "Барселона" не уступила бы "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов.
"Я уверен, что с Пуйолем "Барселона" бы не вылетела от "Ливерпуля". У них сейчас нет футболиста, который не дал бы другим раскиснуть. Пуйоль - великолепный защитник и это подтвердят все топовые футболисты, которые играли против него", - приводит слова Платини Mundo Deportivo.
Напомним, что в первом полуфинальном матче "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0, однако в ответной игре пропустила четыре мяча и покинула турнир.
Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 год. В составе клуба он выиграл 21 трофей, в том числе три Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32