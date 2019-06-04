Платини считает, что "Барселоне" не хватило Пуйоля в матче с "Ливерпулем"

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Платини считает, что "Барселоне" не хватило Пуйоля в матче с "Ливерпулем"

Экс-президент ФИФА Мишель Платини заявил, что с Карлесом Пуйолем "Барселона" не уступила бы "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов.

"Я уверен, что с Пуйолем "Барселона" бы не вылетела от "Ливерпуля". У них сейчас нет футболиста, который не дал бы другим раскиснуть. Пуйоль - великолепный защитник и это подтвердят все топовые футболисты, которые играли против него", - приводит слова Платини Mundo Deportivo.

Напомним, что в первом полуфинальном матче "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0, однако в ответной игре пропустила четыре мяча и покинула турнир.

Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 год. В составе клуба он выиграл 21 трофей, в том числе три Лиги Чемпионов.

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