Платини сравнил ФИФА с мафией

Бывший президент УЕФА Мишель Платини снова обрушился с критикой в адрес ФИФА.

"ФИФА и спортивный арбитражный суд в Лозанне действуют как мафия. Это большая семья из маленькой Швейцарии. Они встречаются и обо всём договариваются, решают. Они могут сделать так, что вы исчезнете из футбола. Я не сделал ничего плохого, а они убили меня вместе Блаттером. Я видел всё изнутри. Они делают что хотят, они никому не подчиняются. То, что я не стал президентом ФИФА - их заслуга", - сказал Платини.

Напомним, что 7 октября прошлого года истёк срок действия отстранения французского функционера от футбольной деятельности.

Платини дисквалифицировали в 2015 году за получение от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера двух миллионов евро. Суд счёл этот перевод "неоправданным платежом". Также обоих чиновников обвиняли в участии в коррупционных схемах, связанных с выбором стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

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