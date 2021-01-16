Платини сравнил Месси и Роналду

Бывший футболист "Ювентуса" и экс-президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о нападающем туринского клуба Криштиану Роналду и форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Роналду является кумиром для детей. Таким же я был для фанатов "Ювентуса" в 80-е, а до меня - Сивори.

Роналду или Месси? Они оба являются феноменами. Уже 15 лет эти футболисты прекрасно играют", – приводит слова Платини La Gazzetta dello Sport.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 35-летнего Роналду 19 забитых мячей и две голевые передачи в 18 поединках.

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