Платини выпустили на свободу
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи, об этом сообщил адвокат французского функционера Уильям Бурдон.
"Платини на свободе. Слишком много шума на пустом месте", - сказал адвокат.
Платини провёл в полицейском участке более 12 часов. При этом правоохранители обвинения ему не предъявляли.
"Пребывание в управлении по борьбе с коррупцией показалось мне долгим. Но, учитывая количество вопросов, это не могло занять меньше времени", - сказал сам Платини во время общения с журналистами.
Напомним, что француза задержали во вторник утром в пригороде Парижа в рамках дела о выборе страны-хозяйки Чемпионата Мира 2022 года.
Не пропустите: Адвокат Платини сделал заявление о задержании своего клиента. | http://soccernews.ru
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