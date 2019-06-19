Платини выпустили на свободу

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Платини выпустили на свободу

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи, об этом сообщил адвокат французского функционера Уильям Бурдон.

"Платини на свободе. Слишком много шума на пустом месте", - сказал адвокат.

Платини провёл в полицейском участке более 12 часов. При этом правоохранители обвинения ему не предъявляли.

"Пребывание в управлении по борьбе с коррупцией показалось мне долгим. Но, учитывая количество вопросов, это не могло занять меньше времени", - сказал сам Платини во время общения с журналистами.

Напомним, что француза задержали во вторник утром в пригороде Парижа в рамках дела о выборе страны-хозяйки Чемпионата Мира 2022 года.

Не пропустите: Адвокат Платини сделал заявление о задержании своего клиента. | http://soccernews.ru
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