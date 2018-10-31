Платини высказался о сравнении Мбаппе с Пеле

Обладатель "Золотого мяча" 1983-1985 годов Мишель Платини высказался о сравнении форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе с королем футбола Пеле.

"Пеле выиграл три Чемпионата Мира. Если Мбаппе выигрывает три мундиаля со сборной Франции, тогда мы сможем начать их сравнивать... Несколько лет назад мы уже сравнивали Гюркюффа с Зиданом... Так, что пусть он продолжает играть, а мы будем судить его через десять лет", - приводит слова известного в прошлом французского футболиста RMC Sport.

Напомним, Мбаппе лидирует в топ-5 европейских лигах по системе "гол+пас". | soccernews.ru