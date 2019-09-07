Платини: "Я - жертва заговора. Напишу книгу об этом"
Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что его отстранение от футбола в 2015 году стало следствием интриг.
"Я обязательно вернусь в футбол. Я - жертва заговора, который организовали люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Я напишу книгу об этом. Люди должны знать всю правду о ситуации", - цитирует Платини France Football.
Напомним, что дисквалификация функционера обусловлена его участием в коррупционных схемах во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Такова официальная версия.
7 октября этого года срок действия отстранения Платини от футбольной деятельности подойдёт к концу.
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