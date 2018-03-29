Платини жестко раскритиковал ФИФА и CAS

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Платини жестко раскритиковал ФИФА и CAS
Бывший президент УЕФА Мишель Платини подверг критике ФИФА и CAS за его отстранение от футбольной деятельности.

"Мне отстранили от работы на четыре года, но за что? Кто эти клоуны, которые мешают мне работать? В ФИФА и CAS – ненастоящие судьи, поэтому я борюсь с ними на юридическом уровне. Меня обвинили в коррупции, фальсификации и отмывании денег, но это оказалось ложью. Я считаю, что против меня был заговор, с целью не дать мне стать президентом ФИФА. Я только начал борьбу и выиграю ее", – приводит слова Платини Marianne.

Напомним, что Платини был отстранён от футбольной деятельности из-за незаконного получения денежного перевода в размере 2 миллионов от ФИФА. Вместе с ним отстранен был также экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер.

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