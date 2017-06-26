Платтенхардт: "Во втором тайме Германия показала классный футбол"

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Платтенхардт: "Во втором тайме Германия показала классный футбол"

Защитник сборной Германии Марвин Платтенхардт высказался о матче с Камеруном (3:1).

"Мы не очень хорошо вошли в игру и в первом тайме выглядели тяжеловато. Во втором тайме команда заиграла гораздо лучше, за что хочу похвалить каждого игрока. Очень рад, что получил шанс и появился сегодня в стартовом составе. Думаю, я сыграл довольно хорошо.

Если Германия будет играть так, как во втором тайме, то перед нами откроются все двери. В этом отрезке мы показали классный футбол" - приводит слова Платтенхардта Kicker.

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