Плеа считает, что Балотелли стоит 100 миллионов евро

Форвард "Ниццы" Алассан Плеа считает, что его партнёр по команде Марио Балотелли стоит 100 миллионов евро.

"Я многому научился у него. Марио - эффективный нападающий. Мне очень нравится с ним тренироваться. Балотелли много со мной общается, я обязан ему своим прогрессом. Я бы заплатил за него 100 миллионов евро. Он забивает много, минимум по 20 голов за сезон. И есть учесть цены современного рынка, я бы заплатил за него 100 миллионов" - цитирует Плеа AS.

Не пропустите: Балотелли: "У меня было бы меньше проблем, если бы я был белым". | http://soccernews.ru