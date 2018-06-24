Пленка помешала сборной России провести полноценную тренировку на самарском стадионе

Футболисты сборной России провели заключительную тренировку перед матчем третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Уругвая, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, занятие не вышло полноценным, так как часть поля была закрыта специальной пленкой, помогающей траве быстрее созревать. В итоге россияне занимались не по всей длине поля.

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в 17:00 мск. Этот поединок пропустит травмированный полузащитник Алан Дзагоев.

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