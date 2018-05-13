Плетикоса: "Акинфеев может стать одним из лучших голкиперов ЧМ-2018"

Известный хорватский вратарь Стипе Плетикоса верит, что голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев сможет хорошо выступить на Чемпионате Мира 2018 года.

"На Чемпионате Мира много игр приблизительно одинакового уровня, и всегда в таких решающих моментах, когда идёт игра на результат, важна фигура вратаря. Игорь уже давно играет за сборную и делает это на высоком уровне, а эта роль капитана, которую ему дал Черчесов, является дополнительной ответственностью, но он с ней может справиться и стать одним из лучших голкиперов чемпионата" - сказал Плетикоса.

32-летний Акинфеев выступает за сборную России с 2004 года, сыграл 103 матча и пропустил 86 голов.

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