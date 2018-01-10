Плетикоса: "Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА"

Теги цска москвакристиян бистрович

Плетикоса: "Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА"
Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса оценил игру полузащитника "Славена Белупо" Кристияна Бистровича, который близок к переходу в ЦСКА.

"Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за "Спартаком" пристально наблюдаю. А вот Кристияна Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объём работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА", - приводят слова Плетикосы российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за 19-летнего Бистровича около 300 тысяч евро. 

Не пропустите: ЦСКА отправился на первый зимний сбор. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов