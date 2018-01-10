Плетикоса: "Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА"



Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса оценил игру полузащитника "Славена Белупо" Кристияна Бистровича, который близок к переходу в ЦСКА.

"Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за "Спартаком" пристально наблюдаю. А вот Кристияна Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объём работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА", - приводят слова Плетикосы российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за 19-летнего Бистровича около 300 тысяч евро.

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