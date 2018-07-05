Плетикоса дал прогноз на матч Россия - Хорватия

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Плетикоса дал прогноз на матч Россия - ХорватияБывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса дал свой прогноз на игру 1/4 финала ЧМ против национальной команды России.

Встреча хорватов и россиян пройдет 7 июля.

"Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч. Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга.

Поэтому мой прогноз – 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба", - отметил он.

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