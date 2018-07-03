Плетикоса: "Дорога к финалу Чемпионата Мира открыта для России"

Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Чемпионата Мира между сборными России и его страны.

"Чемпионат Мира уже покинули несколько фаворитов, а Италия и вовсе не вышла в финальную стадию турнира. У сборных России и Хорватии появился хороший шанс добиться большого результата на мундиале. Дорога к финалу, учитывая сетку плей-офф, открыта.

Уверен, матч будет очень интересным, предстоит настоящая битва. У России есть сильный козырь - это атмосфера вокруг команды, в Сочи будет отличная поддержка трибун. Хорватам надо будет справиться с давлением", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

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