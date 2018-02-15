Плетикоса: "Ханни - стопроцентное усиление для "Спартака"

Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса дал оценку трансферу полузащитника бельгийского "Андерлехта" в московский "Спартак".

"Я отлично знаю возможности Софиана Ханни, так как внимательно наблюдаю за чемпионатом Бельгии. Могу сказать с уверенностью - это стопроцентное усиление: атакующий полузащитник, который любит играть между линиями, отлично бежит в свободные зоны", - цитирует бывшего футболиста bobsoccer.ru.

Напомним, "Спартак" намерен расстаться с гвинейским хавбеком. | soccernews.ru