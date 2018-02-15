Плетикоса: "Ханни - стопроцентное усиление для "Спартака"
Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса дал оценку трансферу полузащитника бельгийского "Андерлехта" в московский "Спартак".
"Я отлично знаю возможности Софиана Ханни, так как внимательно наблюдаю за чемпионатом Бельгии. Могу сказать с уверенностью - это стопроцентное усиление: атакующий полузащитник, который любит играть между линиями, отлично бежит в свободные зоны", - цитирует бывшего футболиста bobsoccer.ru.
Напомним, "Спартак" намерен расстаться с гвинейским хавбеком. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная "Сельты" всех времен по версии Marca: Карпин и Мостовой - в составе
-
Разминка перед "Барсой": "Челси" сразится с "Халлом" в Кубке Англии
-
Турнир прогнозов: анонс 35 тура
-
Спасибо, что пропустили только один: "Зенит" по делу проиграл "Селтику"
-
Чего и следовало ожидать: АЕК и киевское "Динамо" разошлись миром
Лента новостей
-
Байи может сыграть с "Хаддерсфилдом"
-
"Зенит" летом постарается купить форварда "Сассуоло" Политано
-
Резвухин: "Оланаре в "Амкаре" не будет"
-
Наставник сборной Бразилии определился с 15 из 23 игроков для заявки на ЧМ-2018
-
Товарищеские матч: "Анжи" разгромил питерское "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с датчанами
-
Моуринью: "Об уходе Погба из "МЮ" написали лжецы"
-
Эмери: "У меня есть уверенность, что ПСЖ пройдет "Реал"
-
Габриэл Жезус приступил к тренировкам
-
"Тоттенхэм" потерял Кейна из-за травмы
-
Агуэро признан лучшим футболистом АПЛ в январе
-
"Шкендербеу" будет отстранён на десять лет от еврокубков
-
Мане признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Погба не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"
-
Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над "Ромой"
-
Жезус попросил совет у Роналдо
-
"Барселона" интересуется защитником "Ниццы"
-
"Лестер" претендует на Азара
-
Маклиш назначен главным тренером сборной Шотландии
-
Набиуллин и Оздоев определились с игровыми номерами в "Зените"
-
Кроос рискует пропустить ответный матч с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|26
|59
|2
|Шарлеруа
|26
|48
|3
|Андерлехт
|26
|46
|4
|Гент
|26
|43
|5
|Генк
|26
|37
|6
|Антверпен
|26
|37
|7
|Кортрийк
|26
|36
|8
|Стандард Льеж
|26
|36
|9
|Ред Стар Ваасланд
|26
|34
|10
|Сент-Трюйден
|26
|33
|11
|Остенде
|26
|29
|12
|Мукрон Перувелз
|26
|29
|13
|Зульте-Варегем
|26
|28
|14
|Локерен
|26
|28
|15
|Мехелен
|26
|22
|16
|Эупен
|26
|21