Плетикоса назвал лучшего игрока ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса назвал лучшего, по его мнению, игрока Чемпионата Мира 2018 года.

"Для меня Лука Модрич - это лучший игрок турнира. Он был великолепен во всех трёх матчах" - сказал Плетикоса.

32-летний Модрич провёл три матча на ЧМ-2018, в которых забил два гола.

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