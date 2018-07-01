Плетикоса оценил шансы сборной России в матче с Испанией

Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса оценил шансы сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"У сборной России есть шансы против испанцев, я не вижу повода бояться их. Да, они хорошо владеют мячом, но если сборная России сыграет смело и сможет успешно прессинговать, то она вполне может и выиграть, и пройти в следующий раунд" - сказал Плетикоса.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.

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