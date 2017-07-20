Плетикоса: "Пашалич хочет поиграть в России"

Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса высказался о возможном трансфере полузащитника лондонского "Челси" Марио Пашалича в московский "Спартак".

"Думаю, Пашалич хочет поиграть в России. Я ему посоветовал сразу соглашаться на предложение "Спартака". Три с половиной года я играл в этом клубе, и после последнего чемпионства почувствовал невероятно сильные эмоции. Только этот великий клуб может их дать. Об этом я Пашаличу и сказал", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, агент опроверг интерес "Спартака" к Баделю. | soccernews.ru