Плетикоса поделился ожиданиями от первого матча "Спартака" и "Атлетика"

Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между московским "Спартаком" и "Атлетиком" из Бильбао.

"В нынешнем сезоне "Атлетик" не очень хорошо играет. Но "Спартаку" точно стоит обратить внимание на подачи на дальнюю штангу. Там любит создавать опасность Ариц Адурис. По моему мнению, он - лучший в мире в этом плане наравне с Марио Манджукичем. Если оборона "Спартака" правильно перестроится и справится с этим моментом, то я не вижу, за счет чего еще "Атлетик" может навязать борьбу. Конечно, у подопечных Карреры есть проблема, заключающаяся в отсутствии регулярных игр, но надеюсь, что "красно-белые" найдут, как преодолеть этот фактор", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Плетикоса оценил подписание "Спартаком" Ханни. | soccernews.ru