Плетикоса поделился прогнозом на матч Россия - Хорватия

Известный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса поделился прогнозом на матч своей национальной команды против сборной России в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира.

"Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч. Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга. В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах. У кого мастерство выше? На мой взгляд у хорватов. Поэтому мой прогноз - 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Мостовой подвел итог матчу 1/8 финала ЧМ против Испании. | soccernews.ru