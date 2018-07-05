Плетикоса поделился прогнозом на матч Россия - Хорватия

Теги россияхорватиястипе плетикоса

Плетикоса поделился прогнозом на матч Россия - ХорватияИзвестный в прошлом хорватский футболист Стипе Плетикоса поделился прогнозом на матч своей национальной команды против сборной России в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира.

"Россия показала, что умеет противостоять тем, кто держит мяч. Но очевидно, что Хорватия все равно сыграет первым номером. Большую роль сыграют стандарты, с которых на этом ЧМ забивается много голов. И погода! Если в Сочи будет жара, команды вряд ли ринутся сразу друг на друга. В общем, не думаю, что стоит ждать много голов. Все решат мелочи и индивидуальное мастерство футболистов в конкретных эпизодах. У кого мастерство выше? На мой взгляд у хорватов. Поэтому мой прогноз - 2:1 в нашу пользу. У России пусть забьет Дзюба", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Мостовой подвел итог матчу 1/8 финала ЧМ против Испании. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов