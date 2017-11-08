Плетикоса рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Теги шахтер донецкливерпульстипе плетикоса

Плетикоса рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Известный хорватский голкипер Стипе Плетикоса рассказал, что во время выступлений за "Шахтёр" он мог перейти в "Ливерпуль".

"Рассматривал "Шахтёр" как трамплин. Я сразу договорился об этом с руководством дончан. После первых шести месяцев, которые мне удались, меня приглашал "Ливерпуль". Мой агент пошёл напрямую к Ахметову. Тот потребовал 20 миллионов. Как? Это была слишком крупная сумма. Этот эпизод меня страшно надломил. Я был слишком молод. Может быть, через пару лет я иначе отреагировал бы и по‐другому себя повёл, но тогда это меня очень задело" - сказал 38-летний футболист.

Напомним, что Плетикоса выступал за "Шахтёр" с 2003 по 2007 год, после чего защищал цвета "Спартака", "Тоттенхэма", "Ростова" и "Депортиво". 

Не пропустите: Окслейд-Чемберлен: "Я буду бороться за место в составе "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов