Плетикоса рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Известный хорватский голкипер Стипе Плетикоса рассказал, что во время выступлений за "Шахтёр" он мог перейти в "Ливерпуль".

"Рассматривал "Шахтёр" как трамплин. Я сразу договорился об этом с руководством дончан. После первых шести месяцев, которые мне удались, меня приглашал "Ливерпуль". Мой агент пошёл напрямую к Ахметову. Тот потребовал 20 миллионов. Как? Это была слишком крупная сумма. Этот эпизод меня страшно надломил. Я был слишком молод. Может быть, через пару лет я иначе отреагировал бы и по‐другому себя повёл, но тогда это меня очень задело" - сказал 38-летний футболист.

Напомним, что Плетикоса выступал за "Шахтёр" с 2003 по 2007 год, после чего защищал цвета "Спартака", "Тоттенхэма", "Ростова" и "Депортиво".

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