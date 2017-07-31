Плетикоса: "Верю, что Пашалич поможет "Спартаку"

Экс-голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса поделился мнением о возможном переходе своего соотечественника Марио Пашалича из "Челси" в московский клуб.

"Советовал ему переехать в Россию, но что происходит между "Спартаком" и Пашаличем сейчас, не знаю. Верю, что он поможет команде. "Красно-белым" предстоит играть на три фронта - это нелегко. Лига Чемпионов, Кубок России и чемпионат - серьёзные турниры, так что нужна большая обойма футболистов. Пашалич - игрок, который выкладывается по максимуму, может и сам забить, и отдать передачу. У Марио есть голевое чутьё, он знает, как действовать в штрафной, какую позицию занять, когда отдать пас, когда пробить. Пашалич быстро адаптируется. И в Италии, и во Франции, и в Испании у него с этим проблем не было. Так что если Марио окажется в "Спартаке", то очень быстро покажет качественную игру" - сказал Плетикоса.

Напомним, что Пашалич близок к переходу в "Спартак" на правах аренды.

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