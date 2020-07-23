"Плевок в душу". Блохин раскритиковал назначение Луческу в киевское "Динамо"
Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин подверг критике руководство клуба за назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера.
"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про "Динамо", про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу. Как быть болельщикам клуба? Это будут они принимать решение. Я считаю, это плевок. Кто угодно — только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы", - приводит слова Блохина сайт "Динамо" Киев от Шурика".
Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер". С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и семь раз становился обладателем Суперкубка Украины.
Не пропустите: Болельщики киевского "Динамо" выразили активный протест против назначения Луческу. | http://soccernews.ru
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