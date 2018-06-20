Плей-офф или интрига? Уругвай в ключевом матче группы "А" сыграет с Саудовской Аравией
Уругвай – Саудовская Аравия
Стадион: "Ростов-Арена" (Ростов, Россия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Сокрушительное поражение в первом туре от сборной России (0:5) фактически поставило крест на всех чаяниях сборной Саудовской Аравии. Чтобы реанимировать свои шансы на выход из группы, арабской команде теперь обязательно нужно обыгрывать Уругвай, который откровенно разочаровал своей игрой с Египтом, но все же добыл три очка. В предстоящем матче может стать известна первая пара команд – участников плей-офф. Однако в случае победы "зеленых" интрига разыграется с новой силой.
От сборной Уругвая все-таки ждали более качественного футбола в игре с египтянами, но, тем не менее, южноамериканцы своего добились. Откровенно слабо провели игру оба лидера сборной – Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а победу команде принес защитник Хименес, забивший головой после навеса с углового под занавес матча. Эта победа стала первой для уругвайцев в стартовом туре впервые с ЧМ-1970, когда была обыграна сборная Израиля.
На следующих 6 своих чемпионатах мира уругвайцы в первом туре либо проигрывали, как на прошлом мундиале с костариканцами (1:3), либо играли вничью, как на ЧМ-2010 с французами (0:0). При этом неудачный старт на двух предыдущих чемпионатах не помешал уругвайцам выйти из группы. Если в сегодняшней встрече команда Оскара Табареса выиграет, причем с любым счетом, то за тур до финиша гарантирует себе выход в 1/8 финала.
Сборная Саудовской Аравии подтвердила статус одного из слабейших участников чемпионата. Команда явно перегорела и не смогла ничего противопоставить сборной России, которая едва ли не каждый удар в створ ворот аль-Майюфа завершала голом. Судя по игре саудитов, команда Хуана Пицци может повторить результат ЧМ-2002, на котором сборная проиграла все 3 матча в группе, пропустив 12 безответных голов.
Чтобы избежать повторения провального выступления и попытаться завязать интригу в группе "А", арабской сборной необходимо обыгрывать уругвайцев и египтян в последнем туре. Только две победы позволят занять одно из первых двух мест в группе, так как с такой отрицательной разницей голов даже ничья во втором туре ставит крест на перспективах "орлов пустыни".
Интересные факты противостояния сборных Уругвая и Саудовской Аравии:
Команды дважды встречались в товарищеских матчах – в 2002 году Саудовская Аравия победила 3:2, а в 2014 году была зафиксирована ничья 1:1
Сборная Саудовской Аравии проиграла четыре последние игры с общим счетом 2:12
Победная серия Уругвая со счетом 7:0 длится четыре матча
В рейтинге ФИФА между сборными 53 позиции, в пользу южноамериканцев
Ориентировочные составы на игру:
Уругвай: Муслера – Варела, Хименес, Годин, Касерес, Весино, Бентанкур, Нандес, Де Арраскаэта, Суарес, Кавани.
Саудовская Аравия: Аль-Майюф – Аль-Бурайк, Умар Хавсави, Усама Хавсави, Аль-Шахрани, Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Джассим, Аль-Шехри, Аль-Давсари, Аль-Муваллад.
Прогноз на матч Уругвай – Саудовская Аравия:
Сборная Уругвая однозначно является фаворитом матча. Наверняка команда Оскара Табареса пожелает закрыть все вопросы о плей-офф именно в поединке с Саудовской Аравией. Однако и "орлы пустыни" наверняка закалились разгромом от россиян, и теперь будут играть более сконцентрировано. История говорит о том, что на каждом из последних четыре мундиалей, сборная Саудовской Аравии проигрывала разгромно, но такие ошибки команда допускала лишь в одном поединке за турнир.
Букмекеры ставят на уругвайцев, за победу которых предлагают средний коэффициент 1.20 баллов, в то же время успех "орлов пустыни" оценивается примерно в 20.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 7.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|2
|4
|2
|Иран
|1
|3
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0