Плей-офф или интрига? Уругвай в ключевом матче группы "А" сыграет с Саудовской Аравией

Уругвай – Саудовская Аравия

Стадион: "Ростов-Арена" (Ростов, Россия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Сокрушительное поражение в первом туре от сборной России (0:5) фактически поставило крест на всех чаяниях сборной Саудовской Аравии. Чтобы реанимировать свои шансы на выход из группы, арабской команде теперь обязательно нужно обыгрывать Уругвай, который откровенно разочаровал своей игрой с Египтом, но все же добыл три очка. В предстоящем матче может стать известна первая пара команд – участников плей-офф. Однако в случае победы "зеленых" интрига разыграется с новой силой.

От сборной Уругвая все-таки ждали более качественного футбола в игре с египтянами, но, тем не менее, южноамериканцы своего добились. Откровенно слабо провели игру оба лидера сборной – Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а победу команде принес защитник Хименес, забивший головой после навеса с углового под занавес матча. Эта победа стала первой для уругвайцев в стартовом туре впервые с ЧМ-1970, когда была обыграна сборная Израиля.

На следующих 6 своих чемпионатах мира уругвайцы в первом туре либо проигрывали, как на прошлом мундиале с костариканцами (1:3), либо играли вничью, как на ЧМ-2010 с французами (0:0). При этом неудачный старт на двух предыдущих чемпионатах не помешал уругвайцам выйти из группы. Если в сегодняшней встрече команда Оскара Табареса выиграет, причем с любым счетом, то за тур до финиша гарантирует себе выход в 1/8 финала.

Сборная Саудовской Аравии подтвердила статус одного из слабейших участников чемпионата. Команда явно перегорела и не смогла ничего противопоставить сборной России, которая едва ли не каждый удар в створ ворот аль-Майюфа завершала голом. Судя по игре саудитов, команда Хуана Пицци может повторить результат ЧМ-2002, на котором сборная проиграла все 3 матча в группе, пропустив 12 безответных голов.

Чтобы избежать повторения провального выступления и попытаться завязать интригу в группе "А", арабской сборной необходимо обыгрывать уругвайцев и египтян в последнем туре. Только две победы позволят занять одно из первых двух мест в группе, так как с такой отрицательной разницей голов даже ничья во втором туре ставит крест на перспективах "орлов пустыни".

Интересные факты противостояния сборных Уругвая и Саудовской Аравии:

Команды дважды встречались в товарищеских матчах – в 2002 году Саудовская Аравия победила 3:2, а в 2014 году была зафиксирована ничья 1:1

Сборная Саудовской Аравии проиграла четыре последние игры с общим счетом 2:12

Победная серия Уругвая со счетом 7:0 длится четыре матча

В рейтинге ФИФА между сборными 53 позиции, в пользу южноамериканцев

Ориентировочные составы на игру:

Уругвай: Муслера – Варела, Хименес, Годин, Касерес, Весино, Бентанкур, Нандес, Де Арраскаэта, Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: Аль-Майюф – Аль-Бурайк, Умар Хавсави, Усама Хавсави, Аль-Шахрани, Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Джассим, Аль-Шехри, Аль-Давсари, Аль-Муваллад.

Прогноз на матч Уругвай – Саудовская Аравия:

Сборная Уругвая однозначно является фаворитом матча. Наверняка команда Оскара Табареса пожелает закрыть все вопросы о плей-офф именно в поединке с Саудовской Аравией. Однако и "орлы пустыни" наверняка закалились разгромом от россиян, и теперь будут играть более сконцентрировано. История говорит о том, что на каждом из последних четыре мундиалей, сборная Саудовской Аравии проигрывала разгромно, но такие ошибки команда допускала лишь в одном поединке за турнир.

Букмекеры ставят на уругвайцев, за победу которых предлагают средний коэффициент 1.20 баллов, в то же время успех "орлов пустыни" оценивается примерно в 20.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 7.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru