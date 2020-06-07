Плиев: "Коронавирус перенес в легкой форме, но я все равно должен себя беречь, потому что могу повторно заболеть"

1 Теги рубинконстантин плиевкоронавирус

Плиев: "Коронавирус перенес в легкой форме, но я все равно должен себя беречь, потому что могу повторно заболеть"

Защитник "Рубина" Константин Плиев рассказал, как протекала его болезнь. Футболист недавно выздоровел после коронавирусной инфекции.

Игрок уже приступил к тренировкам с казанским клубом.

"Болезнь прошла в очень легкой форме, толком ничего не почувствовал. Очень скучал по тренировкам и ждал момента, когда вернусь на поле. Сейчас тренируемся, все хорошо. Тяжело, надо набирать форму, но мы набираем с улыбкой на лице.

В команде подкалывали, говорили держаться подальше, а так больше шуток не было. Я переболел, но я все равно должен себя беречь, потому что могу повторно заболеть.

Я очень скучал, уже не мог лежать на этой кровати. Ждал, когда вернусь на поле, начну со своими ребятами вместе трудиться и готовиться к началу сезона.

Мои цели? Тренировки и тренировки. И как можно больше побед с "Рубином", - сказал Плиев в интервью клубному ТВ.

Возобновление чемпионата России запланировано на 19 июня.

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