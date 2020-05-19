Плиев - после заражения коронавирусом: "Честно скажу, изначально я не верил в его существование"

Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, признался, что сначала считал COVID-19 мифом.

"Честно скажу, изначально я не верил в существование этого вируса, пока своими глазами не увидел болезнь. У нас знакомые и близкие родственники ложились в больницы из-за пневмонии, они рассказывали, как их лёгкие поедает болезнь, у них поднималась температура, не уходил кашель. Сейчас они лежат под капельницами, дышат кислородом и с божьей помощью идут на поправку. Тогда я стал реально остерегаться. Начал постоянно протирать руки антисептиком, носил маски, всё вокруг обрызгивал.

Не знаю почему, но именно в Осетии сильно растёт количество заражённых. В больницах уже нет мест, везде очереди на КТ, не успевают всех тестировать. Если я сейчас позвоню в больницу ради КТ, меня только на четвёртый день примут. Сейчас понимаю, что мне повезло, потому что болезнь проходит в лёгкой форме. Дай бог, чтобы у всех так она проходила, кому не посчастливилось с ней столкнуться", - сказал Плиев.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у пяти футболистов из РПЛ. Помимо защитника "Рубина" COVID-19 также диагностировали у Джефферсона Фарфана из "Локомотива" и троих игроков "Динамо".

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