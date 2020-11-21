Пловчиха Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста

Теги лионель мессикриштиану роналдудэвид бекхэм

Пловчиха Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым футболистом.

"Месси или Роналду? Бекхэм", - ответила девушка в инстаграме.

45-летний Дэвид Бекхэм в течение карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов.

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