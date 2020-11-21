Пловчиха Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым футболистом.
"Месси или Роналду? Бекхэм", - ответила девушка в инстаграме.
45-летний Дэвид Бекхэм в течение карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов.
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