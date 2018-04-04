Плюс три для каталонцев: "Барселона" крупно обыгрывает "Рому"

Параллельно с противостоянием английских команд в Ливерпуле, "Барселона" и "Рома" начинали свою дуэль в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов на "Камп Ноу". В столице Каталонии хозяева поля считались однозначным фаворитом матча. Команде Эрнесто Вальверде прочили уверенную победу. А кое-кто даже верил, что исход противостояния "сине-гранатовые" способны решить уже в первом поединке.

"Барселона" в свойственной ей манере сразу же включила атакующий футбол, выискивая на острие с помощью длинных забросов то Суареса, то Месси. В итоге оба игрока каталонцев оказывались в офсайде, а Луис даже забил гол с нарушением правил.

А вот римляне свой первый выпад довели до выхода к воротам Джеко. После контакта с Семеду босниец падал уже в штрафной и повтор показал, что нарушение правил со стороны защитника "Барселоны" скорее было, чем не было. Но свисток арбитра промолчал.

В свою очередь каталонцы долго запрягали в этом матче. У них все никак не получалось провести голевую атаку. А если кто-то выходил на ударную позицию, то в случае с Ракитичем мяч угодил в штангу, а после выстрела Луиса Суареса сферу потянул Алиссон.

И тут на помощь "Барселоне" пришел соперник. Разумеется, не умышленно, но счет изменился в пользу каталонцев. Луис Суарес и Месси хотели на скорости разыграть двоечку, но перед ударом аргентинца в дело вмешался капитан "Ромы", отправив мяч в собственные ворота. Конечно, Де Росси хотел выбить мяч из-под ног Месси на угловой, но получилось точно в "шестерку" ворот Алиссона – 1:0.

Уже после этого у гостей был шикарный момент, когда они получили право на пробитие стандарта с линии штрафной (Умтити нарушил правила на Пеллегрини). Однако сам же пострадавший пробил неудачно.

Еще один реальный шанс сравнять счет римляне имели на первой же минуте второго тайма. После навеса в штрафную Перотти бил головой в дальний угол, но совсем немного не попал в створ.

А затем уже включилась "Барселона" и в течение пяти минут довела свое преимущество до крупного. Сначала каталонцы снова забили усилиями игрока римлян. Ракитич прострелил на линию вратарской, откуда Умтити бил в упор, но попал в штангу. Сфера отскочила на француза, но пролетела у него между ног и попала в колено лежащего во вратарской Маноласа. Деваться мячу было некуда и он отскочил в ворота над лежащим и полностью обескураженным Алиссоном – 2:0.

А вскоре отличился Жерар Пике. Месси разогнал атаку по центру, внешней стороной стопы вырезал мяч на левый край штрафной, откуда с правой пробивал Луис Суарес. В падении парирует сферу Алиссон, но точно на ногу успевшему добежать Пике, который с 4 метров поразил пустые ворота, подставив ногу – 3:0.

Казалось, игра сделана и "Барселона" принялась катать мяч. Но "Рома" не опустила руки и провела отличную двухминутку. Сначала мог забить вышедший на замену Дефрель после ошибки тер Штегена. Но хозяев поля спас сам же голкипер каталонцев. А в следующей атаке Перотти получил мяч слева и прострелил на 11-метровую отметку, где Джеко корпусом отодвинул Альбу и с левой пробил аккурат в левую "шестерку", расстреляв ворота тер Штегена – 3:1.

Но последнее слово в матче осталось за каталонцами, что было вполне справедливо. В самом конце встречи римляне ошиблись еще раз, после прострела от Дениса Суареса. Гоналон приняв мяч отпустил его перед собой и оказавшийся рядом Луис Суарес расстрелял Алиссона – 4:1.

Что же, в столицу Италии "Барселона" отправляется с хорошим гандикапом и, кажется, без проблем должна проходить "Рому".

"Барселона" – "Рома" – 4:1

Голы: Де Росси, 38, в свои ворота – 1:0. Манолас, 55, в свои ворота – 2:0. Пике, 59 – 3:0. Джеко, 80 – 3:1. Л.Суарес, 87 – 4:1.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс (Паулиньо, 67), Роберто (Гомеш, 83), Иньеста (Д.Суарес, 85), Ракитич, Л.Суарес, Месси.

"Рома": Алиссон, Перес, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Де Росси (Дефрель, 77), Пеллегрини (Гоналон, 60), Стротман, Перотти, Джеко.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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