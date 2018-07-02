По билету Ростов – Казань: Бельгия сразится с Японией за путевку в четвертьфинал

Бельгия – Япония

Стадион: "Ростов-Арена" (Ростов-на-Дону, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Маланг Дьедиу (Сенегал)

Одному из фаворитов нынешнего мундиаля – сборной Бельгии в 1/8 финала будет противостоять команда Японии, по мнению многих, чудом вскочившая на последнюю ступеньку поезда, направляющегося в плей-офф. Что же, если это действительно так, то "красным дьяволам" будет не трудно доказать свое превосходство и выйти в восьмерку лучших команд мира. Но… не все так однозначно на этом чемпионате. Об этом, в частности, говорят неудачные выступления на турнире таких сборных как Германия, Аргентина, Португалия и Испания. Памятуя об этом, не будем спешить записывать команду Роберто Мартинеса в безоговорочные фавориты встречи.

Сборная Бельгии – одна из трех команд, которая завершила групповой раунд со стопроцентным результатом. Стартовали "красные дьяволы" на чемпионате поединком с дебютантом турнира, сборной Панамы. Первый тайм голов не принес, но во втором половине встречи бельгийцы на классе дожали соперника (3:0). Во втором поединке подопечные Роберто Мартинеса камня на камне не оставили от сборной Туниса, обыграв африканцев со счетом 5:2.

Последний матч группы с Англией ничего не решал, так как и родоначальники футбола и бельгийцы решили задачу по выходу в плей-офф. Обе команды выпустили на поле далеко не оптимальные составы, и в битве резервистов сильнее оказалась сборная Бельгии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "красных дьяволов", благодаря чему они и обеспечили себе первое место в группе. В целом же бельгийцы оставили о себе очень хорошее впечатление, но справедливости ради стоит сказать, что по-настоящему сильных соперников на своем пути они еще не встречали.

Успех сборной Японии в группе получился несколько сенсационным, но от этого не менее интересным. За три месяца до мундиаля "Синие самураи" сменили тренера и это пошло команде на пользу. В стартовом поединке чемпионата команда Акира Нисино взяла верх над сборной Колумбии. Стоит вспомнить, что 87 минут матча южноамериканцы играли в меньшинстве.

Затем сборная Японии также неожиданно отобрала два очка у Сенегала, дважды сравнивая счет по ходу матча. В последнем матче группы японцы уступили полякам, но результат параллельной встречи с участием Сенегала и Колумбии позволял команде Акира Нисино закончить свою встречу даже поражением.

Для азиатов выход в 1/8 финала стал третьим в истории. Также японцы добивались такого результата в 2002 и 2010 годах. В первом случае "Синих самураев" из турнира выбила сборная Турции (0:1), а во втором японцы в серии послематчевых пенальти проиграли Парагваю – 0:0 (3:5 по пен).

Интересные факты противостояния сборных Бельгии и Японии:

Победная серия сборной Бельгии насчитывает 5 игр

Команды провели 5 игр между собой, из них Бельгия выиграла только один при двух поражениях

Последняя встреча соперников прошла в ноябре 2017 года в Брюгге и завершилась минимальной победой "красных дьяволов" за счет гола Ромелу Лукаку

На чемпионатах мира команды пересекались однажды, на домашнем для японцев мундиале 2002 года. Тогда их встреча завершилась ничьей 2:2

Беспроигрышная серия сборной Бельгии составляет 22 матча

Сборная Японии пропускает в 10 играх кряду

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония: Кавасима – Сакаи, Сёдзи, Йосида, Нагатомо, Хасэбэ, Сибасаки, Харагучи, Кагава, Инуи, Осако.

Прогноз на матч Бельгия – Япония:

Сборную Бельгии наверняка можно назвать самой зрелищной командой на турнире. Коллектив Роберто Мартинеса продемонстрировал всей футбольной общественности свои претензии на титул. Сборная Японии с огромным трудом пробилась в 1/8 финала, и этот результат команда уже может считать большим успехом. В тоже время "Синих самураев" нельзя назвать командой, которая умеет качественно обороняться, поэтому в поединке с самой результативной сборной мундиаля их обороне придется очень непросто.

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Бельгии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.38 баллов, в то время как успех японцев оценивается на уровне 9.25 – 11.75 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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