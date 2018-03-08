По числу побед над английскими клубами в ЛЧ "Ювентус" уступает только трем командам

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По числу побед над английскими клубами в ЛЧ "Ювентус" уступает только трем командам

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" по сумме двух встреч одолел "Тоттенхэм" (2:2 и 2:1).

Эта победа стала для "Юве" девятой над английским клубом в ЛЧ. Стоит отметить, что по числу побед над англичанами "Ювентус" уступает "Барселоне" (23), "Баварии" (15) и "Реалу" (11). Пятое место по этому показателю у "Базеля" (6).

Не пропустите: Тренер "Юве" Аллегри впервые в карьере победил "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

комментарии
Олег

Молодцы! реал бы не отхватить в 1/4

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