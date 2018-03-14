По числу попаданий в каркас ворот в ЛЧ "Челси" уступает только "Ливерпулю"

Теги челсиливерпуль

По числу попаданий в каркас ворот в ЛЧ "Челси" уступает только "Ливерпулю"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" на выезде играет с "Барселоной" (0:2, перерыв).

В концовке первой половины встречи защитник лондонского клуба Маркос Алонсо попал в штангу при исполнении штрафного удара.

В этом сезоне игроки "Челси" уже пять раз попадали в каркас ворот. Чаще не везло только "Ливерпулю" (6).

Не пропустите: "Барселона" обыгрывает "Челси" после первого тайма. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов