По числу попаданий в каркас ворот в ЛЧ "Челси" уступает только "Ливерпулю"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" на выезде играет с "Барселоной" (0:2, перерыв).

В концовке первой половины встречи защитник лондонского клуба Маркос Алонсо попал в штангу при исполнении штрафного удара.

В этом сезоне игроки "Челси" уже пять раз попадали в каркас ворот. Чаще не везло только "Ливерпулю" (6).

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