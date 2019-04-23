По данным экспертов, матерное выражение Пака спровоцировало конфликт с компанией Кокорина

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По данным экспертов, матерное выражение Пака спровоцировало конфликт с компанией Кокорина

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов, рассказал, к чему пришли эксперты, изучавшие видеозапись с конфликтом футболиста с чиновником Минпромторга Денисом Паком в "Кофемании". Об этом сообщает Sport24.

Исследования проводили два специалиста, которые работают с глухонемыми. Они провели исследование по подробной раскадровке с описанием мимики и жестов участников конфликта в кафе.

Ромашов заявил, что по данным экспертизы Пак во множественном числе употребил матерное слово, ставшее причиной конфликта.

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