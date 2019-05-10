По два футболиста "Арсенала" и "Челси" претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных полуфинальных матчей.

Ими стали: нападающие "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также игроки полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик и его одноклубник голкипер Кепа Аррисабалага.

В матче "Валенсией" (4:2) Обамеянг отметился хет-триком, а Ляказетт забил один из голов. Что касается встречи с "Айнтрахтом" (1:1, по пенальти 4:3), Лофтус-Чик забил один из голов, а Аррисабалага отразил два послематчевых пенальти.

Напомним, что "Арсенал" и "Челси" вышли в финал Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку.

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