По два игрока из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" попали в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca

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По два игрока из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" попали в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca

Издание Marca опубликовало собственную версию символической сборной разочарований по итогам первого круга Примеры сезона 2019/20.

В команду включены по два футболиста из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико". "Сливочных" здесь представляют выступающий в аренде в "Вальядолиде" вратарь Андрей Лунин и нападающий Лука Йович, "сине-гранатовых" - защитники Жан-Клер Тодибо и Хуниор Фирпо, "матрасников" - хавбек Маркос Льоренте и вингер Жоау Фелиш.

Вратарь: Андрей Лунин ("Вальядолид"); 

Защитники: Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба - "Барселона"), Фернандо Калеро ("Эспаньол");

Полузащитники: Рони Лопеш ("Севилья"), Денис Суарес ("Сельта"), Маркос Льоренте, Жоау Фелиш (оба - "Атлетико"); 

Нападающие: Лука Йович ("Реал"), Люк де Йонг ("Севилья"), Борха Иглесиас ("Бетис").

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