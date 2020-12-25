По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
Статистический портал Opta представил собственную версию символической сборной первой части сезона РПЛ.
В команду попали по два футболиста из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара", по одному - из "Сочи", "Урала", "Локомотива", "Рубина" и ЦСКА.
Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Мурило ("Локомотив"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Денис Кулаков ("Урал");
Полузащитники: Оливер Абильдгор ("Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Реми Кабелла ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Джордан Ларссон ("Спартак");
Нападающий: Сердар Азмун ("Зенит").
⚡️ Символическая сборная Тинькофф РПЛ после 19 туров по версии #OptaSports!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 25, 2020
⚽️ В команду лучших по итогам первой части сезона вошли игроки «Краснодара», «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Урала», «Рубина», «Сочи» и «Локомотива». pic.twitter.com/nXjpxqsmZa
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