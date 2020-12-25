По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta

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По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta

Статистический портал Opta представил собственную версию символической сборной первой части сезона РПЛ.

В команду попали по два футболиста из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара", по одному - из "Сочи", "Урала", "Локомотива", "Рубина" и ЦСКА.

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Мурило ("Локомотив"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Денис Кулаков ("Урал");

Полузащитники: Оливер Абильдгор ("Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Реми Кабелла ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Джордан Ларссон ("Спартак");

Нападающий: Сердар Азмун ("Зенит").

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