По ходу ЧМ-2018 коэффициент на то, что Модрич выиграет "Золотой мяч", упал с 250 до 6

Шансы хорватского хавбека Луки Модрича на завоевание "Золотого мяча" стремительно растут по ходу Чемпионата Мира 2018.

Так, до старта мундиаля коэффициент на победу Модрича был в районе 250. Сейчас, когда сборная Хорватии добралась до финала, Лука второй претендент на приз с коэффициентом 6. Выше котируется только действующий обладатель награды Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что в случае успеха в финале и яркой игры, именно Модрич может стать главным претендентом на "Золотой мяч".

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