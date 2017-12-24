По итогам матча против "Барселоны" Перес готов продать трех игроков "Реала"

По итогам вчерашнего матча против каталонской "Барселоны" президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов продать сразу трех игроков своей команды.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, босс королевского клуба окончательно разочаровался в выступлениях в текущем сезоне полузащитника Каземиро и форварда Карима Бензема. Кроме того, Перес готов будет продать еще одного хавбека "сливочных" - Матео Ковачича, который едва восстановился от травмы, но уже получил свою порцию критики за поражение в Эль Класико от президента.

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