По итогам октября "Реал" занял последнее место в Примере

Мадридский "Реал" занял последнее место в турнирной таблице Примеры по итогам октября.

В течение нынешнего месяца "сливочные" проиграли все три матча в чемпионате Испании - сначала "Алавесу" (0:1), а после международного перерыва "Леванте" (1:2) и "Барселоне" (1:5).

Отметим, что благодаря более приемлемым результатам в августе и сентябре "Реал" находится на девятом месте, имея в своём активе 14 очков.

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