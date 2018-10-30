По итогам октября "Реал" занял последнее место в Примере

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По итогам октября "Реал" занял последнее место в Примере

Мадридский "Реал" занял последнее место в турнирной таблице Примеры по итогам октября.

В течение нынешнего месяца "сливочные" проиграли все три матча в чемпионате Испании - сначала "Алавесу" (0:1), а после международного перерыва "Леванте" (1:2) и "Барселоне" (1:5).

Отметим, что благодаря более приемлемым результатам в августе и сентябре "Реал" находится на девятом месте, имея в своём активе 14 очков.

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Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
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