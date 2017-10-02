По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй
Вингер французского ПСЖ Неймар опережает своего бывшего партнера по линии атаки в каталонской "Барселоне" Лионеля Месси по количеству совершенных успешных дриблингов.
Так, на счету бразильца на сегодняшний день значится 46 удачных обводок во французской Лиге 1, тогда как аргентинец отметился пока только 42 подобными действиями. Третьим по этому показателю среди игроков из топ-5 ведущих европейских лиг идет полузащитник "Лиона" Набиль Фекир (35 успешных дриблингов).
Напомним, отец Неймара объяснил решение сына перейти в ПСЖ. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Лэмпард: "Де Брюйне не был так хорош в "Челси", как сейчас"
-
Шевченко: "У нас два финала, но первый – Косово"
-
Маттеус считает, что Анчелотти сам добивался своего увольнения
-
Варан: "Зидан дал мне много"
-
Маццарри или Соуза могут возглавить "Милан"
-
Президент "Локомотива": "С осторожностью относимся к постановке целей"
-
Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Олимпика"
-
Ляказетт готов пригласить Гризманна в "Арсенал"
-
Ван Дейк получил вызов в сборную Голландии
-
Бубнов: "За чемпионство "Спартаку" будет тяжело бороться"
-
Калинич выбыл на несколько недель
-
"Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Примере
-
Дзагоев рассказал о своей травме
-
Де Росси может пропустить ближайшие матчи сборной Италии
-
Орлов: "Наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера"
-
Симеоне достиг отметки в 500 матчей за "Атлетико"
-
Лукаку - самый подорожавший игрок мира за последние три месяца
-
Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины
-
"Бетис" теряет Хави Гарсию
-
Рами вызван в сборную Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0