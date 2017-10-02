По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй

Теги неймарлионель мессинабиль фекир

По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второйВингер французского ПСЖ Неймар опережает своего бывшего партнера по линии атаки в каталонской "Барселоне" Лионеля Месси по количеству совершенных успешных дриблингов.

Так, на счету бразильца на сегодняшний день значится 46 удачных обводок во французской Лиге 1, тогда как аргентинец отметился пока только 42 подобными действиями. Третьим по этому показателю среди игроков из топ-5 ведущих европейских лиг идет полузащитник "Лиона" Набиль Фекир (35 успешных дриблингов).

Напомним, отец Неймара объяснил решение сына перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

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