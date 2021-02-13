По мнению Сульшера, плей-офф еврокубков можно было провести в одноматчевом формате

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что плей-офф еврокубков не нужно растягивать, а достаточно провести по одному матчу между командами на каждой стадии.

Ряд клубов не могут принять соперника на своем поле из-за ограничений, которые ввели правительства стран для предотвращения распространения коронавируса. "Манчестер Юнайтед" тоже попал под перенос игры на нейтральное поле. Матч 1/16 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедад" пройдет не в Испании, а в Турине.

"Мы имеем небольшое преимущество перед соперником. Им придется играть домашний матч в Турине. Я был бы не против одного матча на вылет. Но, видимо, есть причины, почему мы не играем один матч", - цитирует тренера Belfast Telegraph

Напомним, встреча "Реал Сосьедад" — "Манчестер Юнайтед" пройдет 18 февраля. Начало в 20.55 по московскому времени.