По мотивам драмы Рахима Стерлига! 5 вопиющих случаев расизма в мировом футболе

25 марта на матче второго тура квалификации к Евро-2020 между Черногорией и Англией были зафиксированы многочисленные нарушения со стороны фанатов хозяйской команды, связанные с расизмом. В течении всей игры группа черногорских болельщиков оскорбляли темнокожих игроков английской сборной. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в утренних сводках английских изданий и ясно показала – "respect" и прочие акции УЕФА и ФИФА не сработают просто оттого, что они появились на свет. Безусловно, англичане наказали черногорцев своей игрой. Особенно эффектно это сделал Рахим Стерлинг, который забил гол в ворота соперников и отпраздновал его знаком затыкания ушей, чтобы не слышать окружающий мир. Как заявил сам игрок в своем твиттере после матча, подобный жест означает лучший способ отделаться от "хейтеров" – просто не слушать их. Теперь ждем вердикта официальных инстанций по поводу инцидента. Как не грустно осознавать, матч в Черногории – это одно из тысяч проявлений расизма, которые происходят в мире каждую неделю. Редакция Soccernews покопалась в истории и вспомнила 5 вопиющих и резонансных проявлений расизма в футбольном мире, в том числе и в России.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey