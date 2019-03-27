По мотивам драмы Рахима Стерлига! 5 вопиющих случаев расизма в мировом футболе

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По мотивам драмы Рахима Стерлига! 5 вопиющих случаев расизма в мировом футболе

25 марта на матче второго тура квалификации к Евро-2020 между Черногорией и Англией были зафиксированы многочисленные нарушения со стороны фанатов хозяйской команды, связанные с расизмом. В течении всей игры группа черногорских болельщиков оскорбляли темнокожих игроков английской сборной. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в утренних сводках английских изданий и ясно показала – "respect" и прочие акции УЕФА и ФИФА не сработают просто оттого, что они появились на свет. Безусловно, англичане наказали черногорцев своей игрой. Особенно эффектно это сделал Рахим Стерлинг, который забил гол в ворота соперников и отпраздновал его знаком затыкания ушей, чтобы не слышать окружающий мир. Как заявил сам игрок в своем твиттере после матча, подобный жест означает лучший способ отделаться от "хейтеров" – просто не слушать их. Теперь ждем вердикта официальных инстанций по поводу инцидента. Как не грустно осознавать, матч в Черногории – это одно из тысяч проявлений расизма, которые происходят в мире каждую неделю. Редакция Soccernews покопалась в истории и вспомнила 5 вопиющих и резонансных проявлений расизма в футбольном мире, в том числе и в России.

Пауло Ди Каньо – расистский жест

В сезоне 2004/2005 "Лацио" переживал совершенно не лучшие времена и одним из способов исправить ситуацию была победа в римском дерби над "Ромой". В те времена в столицу Италии вернулся легендарный игрок "Вест Хэма", который ранее стал настоящим примером для подражания, когда придержался принципов фейр-плей и остановил перспективную и важнейшую атаку команды из-за того, что игрок соперника лежал на газоне. Однако, в 2005 году слава героя немного затмилась. "Лацио" выиграл римское дерби со счетом 3:1, Ди Каньо отличился голом и результативной передачей, а после встречи пошел отмечать победу с помощью известного фашистского приветствия. Действия признали проявлением расизма, однако сам Ди Каньо заявил, что он фашист, а не расист. Как жест связан с "Лацио"? Да очень просто! Дело в том, что исторически за "орлов" болеют приверженцы ультраправых партий, какой была в свое время партия знаменитого диктатора Муссолини. К тому же, сам Ди Каньо отмечал в автобиографии, что симпатизирует его идеям. В итоге на форварда наложили штраф 7000 евро, признали его проявления расизмом, но Ди Каньо это не остановило. Он и в дальнейшем использовал "приветствие" после побед в домашних матчах.

Конфликт Луис Суарес – Патрис Эвра

Дерби "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" имеет несколько аспектов – географический, трофейный (все же это две самые титулованные команды в Англии), а с некоторых пор еще и расистский. История случилась 15 ноября 2011 года на 62-й минуте встречи этих команд. Суарес и Эвра сошлись в размышлениях о том, был ли в эпизоде угловой, либо его не было, и уругваец высказал в адрес француза слова с расистским контекстом. Как рассказал сам Суарес, в разговоре упоминались слова "негритёнок". Однако, после эпизода уругваец долгое время пытался объяснить, что он не считает это слово обидным и часто говорит подобное своим друзьям. Более того, по мнению экс-форварда "Ливерпуля", Эвра не обиделся на слова уругвайца, и решил наставить на него ружье после того, как его подговорили партнеры: "Патриса Эвра подговорили всё это рассказать. Я знаю это от игроков "Юнайтед". Они были в раздевалке, обсуждали меня, и ему сказали: "Эй, ты же можешь обвинить его в расизме!". Итог истории – Суарес был признан виновным, был отстранен на 8 матчей АПЛ и должен был выплатить штраф в размере 40 тыс. фунтов стерлингов.

Оскорбления Луиса Арагонеса в адрес Тьери Анри

Все помнят Луиса Арагонеса как тренера сборной Испании, который победил на Евро-2008 и заложил фундамент той самой "красной фурии", которая доминировала на планете в течении следующих 5 лет. Однако, не многие помнят, что тренер несколько раз вляпывался в скандалы, в том числе и на расистской почве. В октябре 2004 года, на тренировке перед матчем с национальной сборной Англии, Арагонес подозвал к себе Хуана Антоние Рейеса (на тот момент игрока "Арсенала", который получал не так много игровой практики, как хотелось бы) и сказал фразу подобного смысла: "Поверь в себя! Ты должен доказать, что ты лучше, чем это черное д*рьмо". Под этими словами имелся ввиду партнер Рейеса по "Арсеналу" Тьери Анри (в дальнейшем в дело включились все темнокожие игроки "канониров"). Эта фраза была сразу же вынесена за пределы испанского тренировочного табора, и очень активно и долго мусолилась в английских СМИ. В итоге, дело даже дошло до суда, но Арагонес его выиграл, а потому история очень спокойно сошла ему с рук. Единственные потери – 3000 (в некоторых источниках 2000) евро, которые Арагонесу все же пришлось выплатить в виде штрафа.

Питер Одемвинге и фанаты "Локомотива"

Нельзя не вспомнить одну из самых известных российских расистских историй, которая случилась в конце августа 2010 года. Именно тогда нигерийский форвард московского "Локомотива" Питер Одемвинге отправился в "Вест Бромвич", что очень не понравилось фанатам. В течении следующих нескольких матчей ультрас команды вывешивали на трибунах баннер с надписью "Спасибо, Вест Бром", и нарисованным бананом – одним из самых ярких скрытых символов расизма в современном футболе (думаем, что причины читатели понимают и сами, просто вспомните события знаменитой расисткой с Дани Алвесом, о который мы, впрочем, расскажем в следующих материалах). При этом сам Одебвинге в одном из интервью отметил, что проблема расизма в России не столь уж острая по сравнению с тем, какой ее рисуют: "Остро проблема расизма здесь (в России – ред.) не стоит. Муса бы не вернулся и многие люди сюда не приехали бы. Проблема расизма немного перебарщивается".

Конфликт Джона Терри и Антона Фердинанда

История случилась 2 ноября 2011 года. В одном из эпизодов встречи "Куинз Парк Рейнджерс" и "Челси" сошлись Джон Терри и Антон Фердинанд, и центральный защитник "аристократов" высказался в адрес соперника не самыми приятными словами с расистским контекстом. История набрала невероятные обороты. В дело сразу же был включен более известный брат Антона Рио Фердинанд, который назвал Терри "недалеким человеком" и понес историю дальше. Итогов и продолжении оказалось очень много. Во-первых, сам Антон Фердинанд перешел на оскорбления и напомнил, что Джон Терри имел тесные связи с женой Уэйна Бриджа. Во-вторых, Джона Терри лишили капитанской повязки в сборной, и он рисковал пролететь мимо Евро-2012 в Украине и Польше. Ну и наконец, центральный защитник "Челси" получил весьма солидное наказание за свои слова – штраф 220 тыс. фунтов стерлингов и четырехматчевую дисквалификацию. Об отказе в рукопожатии говорить, пожалуй, не стоит. Этот атрибут является весьма стандартным.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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