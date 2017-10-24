По наказаниям на футбольном поле Неймар обошел Пепе

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По наказаниям на футбольном поле Неймар обошел ПепеПо наказаниям на футбольном поле вингер французского ПСЖ Неймар обошел известного своей грубостью защитника турецкого "Бешикташа" Пепе.

Как информирует football.fr, удаление в игре против "Марселя" стало для 25-летнего бразильца уже десятым в его карьере. Кроме того, за время выступлений на профессиональном уровне он также был "награжден" 138 желтыми карточками. По этим показателям Неймар обошел Пепе, в активе которого имеется 117 предупреждений и 6 удалений.

Напомним, Неймар надеется побороться за приз лучшему игроку планеты уже в следующем году. | soccernews.ru

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